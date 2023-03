Chapi, Chapi, Chapo.

La nouvelle publicité de Zalando « For All Your Vibes » est un feeling printanier qui donne la pêche. Des joggeurs multicolores, des Girl In Black qui poursuivent une statue en marbre blanc, tout cela sent le pollen à plein nez.

La musique de la pub Zalando : Printemps 2023 est « Revolve » de binki.

La pub Zalando 2023 : Printemps

La musique Zalando : Printemps 2023