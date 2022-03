Se démarquer grâce au streetwear.

Dans le même état d’esprit que sa campagne #CreateursdOptimisme, Zalando revient dans un spot qui invite le plus grand nombre de personnes à se démarquer, et ça commence par le style vestimentaire – ici, le streetwear en l’occurence. L’acteur de la série Elite – Arón Piper – fait par ailleurs partie du casting et contribue au dynamisme de ce spot haut en couleurs.

La musique de la pub Zalando 2022 : Démarquez-vous est à découvrir après la vidéo qui suit.

Pub Zalando 2022 : Démarquez-vous – Streetwear

Musique de la pub Zalando 2022 : Démarquez-vous – Streetwear

