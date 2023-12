Étonnamment, l’humain n’est pas simple…

Au travail, à la maison ou avec vos amis, vous êtes condamné à ne jamais montrer une version de vous-même parfaitement identique. En effet, vous êtes fait de plusieurs facettes, et cela, Zalando semble l’avoir bien compris. Et comme vous n’êtes pas unidimensionnel, il vous faut, pour les fêtes pour arrivent, une marque qui ne l’est pas non plus. C’est en tout cas Zalando qu’aura choisi Chloë Sevigny pour les siennes !

La musique de la pub Zalando Noël 2023 avec Chloë Sevigny est You de Delta 5.

La pub Zalando Noël 2023 avec Chloë Sevigny

La musique de la pub Zalando 2023 avec Chloë Sevigny – Unwrap Your Story