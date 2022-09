Votre moment, votre style.

Zalando dépeint ici ses looks les plus tendances de la saison Automne-Hiver, tout cela en compagnie de Paloma Elsesser (mannequin et militante du body positivisme) et sa sœur Ama (actrice et mannequin). Un spot feel good qui célèbre la joie de porter des vêtements faits pour nous.

La musique de la pub Zalando 2022 : Make your own moment est « Starry Night » de Peggy Gou.

