Un supplément de liberté… jusqu'à la prochaine recharge.

Ewan McGregor a 52 ans. Mais il a encore de beaux restes, il compte bien les faire valoir avec sa moustache et sa nouvelle berline électrique, la Volkswagen ID.7 100 % électrique. Le moustachu qui ressemble désormais à un Bryan Cranston en plus beau, navigue dans une bien jolie contrée, aux paysages spectaculaires et aux vaches qui occupent la route. A Brand New World où les voitures sont motorisées à l’électrique, en « communion » avec la nature. Ce n’est pas très subtil, mais Volkswagen cherche ici à nous dire que cette voiture pollue moins que ses précédents moteurs diesel. Le sourire d’Ewan McGregor apportant, il est certain, un peu de charme à cette publicité où la Coccinelle de Volkswagen fait même une micro apparition.

La musique de la pub Volkswagen ID.7 – 100% électrique 2023 est Brand New World de WILSN.

