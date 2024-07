Joyeux 50 ans !

50 ans, ça se fête, même quand c’est l’anniversaire d’une voiture. Surtout quand celle-ci à vu le monde changer et évoluer autour d’elle, sans jamais en pâtir elle-même, mais plutôt en changeant avec lui. Dans cette publicité, pleine de nostalgie et de bonne humeur, Volkswagen fait la promotion des souvenirs qui se sont formés et qui continueront à se créer avec et grâce à son modèle de voiture iconique : la Golf.

La musique de la pub Nouvelle Golf 2024 de Volkswagen est Good Riddance (Time of Your Life), de Green Day.

