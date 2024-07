Volkswagen célèbre 50 ans de la Golf avec DDB Paris

Elle n’a pas vieilli, et vous ?

50 ans, ça se fête. Et ce n’est pas parce que vous n’êtes pas humain que vous devriez ne pas avoir droit à votre propre célébration. C’est pourquoi Volkswagen et DDB Paris dévoilent une nouvelle campagne européenne pour célébrer les 50 ans de la Golf, un modèle qui a marqué l’histoire de l’automobile depuis son lancement en 1974. La campagne, intitulée « Nouvelle Golf. C’est pour la vie », met en lumière l’évolution de la Golf à travers les décennies, et illustre le lien intergénérationnel et l’impact durable de cette voiture sur ses conducteurs.

En partenariat avec Re-mind PHD et DDB, Volkswagen France a imaginé un dispositif d’envergure pour marquer cet anniversaire. Une exposition temporaire composée de 21 prints de 12m2 est installée dans le hall principal de la station La Défense, un carrefour majeur à Paris. Ce dispositif, visible également sur le quai de la ligne 10 de la Motte Piquet Grenelle et sur les réseaux sociaux, reflète les avancées technologiques, révolutions culturelles et bouleversements politiques que la Golf a traversés sans prendre une ride… même si on ne peut pas en dire autant pour ceux qui l’ont possédée à travers les années.

Loin de s’arrêter aux prints, la marque a également diffusé une vidéo anniversaire.

Dans un communiqué, Alexander Kalchev, Chief Creative Officer et CEO de DDB Paris, déclare : « Travailler sur une campagne Volkswagen est toujours une source de fierté pour DDB Paris. Pour cette campagne, nous avons essayé de capturer l’essence de 50 ans de la Golf pour raconter une histoire universelle et humaine ».

Crédits Prints

Annonceur Volkswagen France Directeur Marketing Antoine GASTON-BRETON Directeur de la Communication et du Digital Jean-Manuel CAPARROS-CRESPO Brand Manager Astrid MARTIN Social Media Manager Natacha DUCHMANN Agence 1 DDB Paris Directeur de la Création Alexander KALCHEV Directeur Artistique Oleg JEANNEQUIN Concepteur-Rédacteur Jules PLANQUE Directeur Associé Olivier MASSANELLA Cheffe de Groupe Elora VIDAL Cheffe de Groupe Pia EDELHOFF Agence 2 Re-mind PhD Directeur Associé Guillaume BRANDNER Directrice Conseil Deborah TINLAND Directrice de Clientèle Clara POYADE Responsable de Clientèle Camille ZARCH Responsable OOH Catherine MARVIER

Crédits Film