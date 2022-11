Un paiement refusé, c’est comme un but après hors-jeux.

Peu importe la distance, peu importe les différences, Visa réunit les supporters du monde entier pour la culture du foot dans sa nouvelle publicité « For Fans Everywhere ». Après tout, avec plus de 2,1 milliards de cartes Visa en circulation dans le monde, l’entreprise américaine peut se le permettre.

La musique de la pub Visa 2022 est « It’s Only Make Believe » de Glen Campbell

