Personne peut test.

Vous en avez assez de perdre du temps aux barrières de péage sur l’autoroute ? Le badge Ulys est là pour vous sauver la jante ! Avec ce petit accessoire, vous pouvez passer les péages sans vous arrêter, vous offrant ainsi un trajet plus fluide et confortable. Et oui, c’est ça, la classe à Dallas.

La musique de la pub Ulys 2023 est « X Gon’ Give It To Ya », un classique du rappeur new-yorkais DMX ici synchronisé sur une idée de l’agence Buzzman.

La pub Ulys 2023

La musique de la pub Ulys 2023