Musique de la pub Ulys 2025

Le péage, c’est pas pour Juliette.

Buzzman et Ulys poursuivent leur collaboration avec une nouvelle campagne pleine d’humour pour promouvoir le pass Ulys. Dans ce spot, une bande d’amis enchaîne les obstacles sur la route avant d’être stoppée net au péage… sauf pour Juliette, équipée du pass, qui passe sans encombre. Diffusé depuis le 13 avril à la télévision et en digital, ce film illustre une fois de plus l’engagement de la marque à offrir une expérience de conduite simple, rapide et sans stress.

Les musiques de la pub Ulys 2025 sont Don’t stop me now de Queen et X Gon’ Give It To Ya de DMX.

La pub Ulys 2025







