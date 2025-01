Uber s’amuse avec vos trajets à l’aéroport 

Le nouveau partenaire de l’aéroport London Gatwick a le sourire.

Uber devient le nouveau partenaire clé de London Gatwick, le deuxième aéroport le plus fréquenté du Royaume-Uni. Avec l’agence créative Mother, la plateforme de VTC dévoile une campagne originale intitulée You’re almost there, mêlant branding et humour.

Immortalisée par le photographe Nick Meek, cette campagne utilise une ligne de parcours Uber telle qu’un utilisateur la verrait dans son application, revisitée avec des visuels qui parleront aux voyageurs. Qu’il s’agisse de retrouver son chien, de découvrir la dolce vita à Rome ou de profiter d’une escapade à Tenerife, Uber invite à se projeter au-delà de l’aéroport avec des messages chaleureux. Chaque visuel incarne une étape vers une destination rêvée… sauf bien sûr si vous rêvez d’aéroport.

Plus de 2 500 supports ont été déployés dans tout l’aéroport, des passerelles aux espaces de circulation, pour marquer les esprits. Ces visuels resteront présents à Gatwick jusqu’en 2027, une preuve de la collaboration à long terme entre Uber et l’aéroport. L’objectif est clair : offrir une solution fluide à chaque étape du trajet.

Pour faciliter l’expérience des passagers, de nouveaux panneaux de signalisation ont été installés, guidant les voyageurs depuis la zone de récupération des bagages jusqu’aux nouveaux points de prise en charge Uber, désormais plus accessibles.

Ce partenariat marque un changement notable, remplaçant HSBC en tant que partenaire principal de l’aéroport. En interne, Uber a géré les achats et la planification média pour maximiser l’impact de cette campagne omniprésente.