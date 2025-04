Et si le bricolage n’était pas une corvée ?

Dans cette campagne de Twix, l’histoire met en scène une course-poursuite haletante qui culmine dans un accident impressionnant : le héros chute dans le vide… jusqu’à ce que l’on réalise qu’il roulait en fait sur une voiture posée sur une autre. Une révélation au service du concept “Two is More Than One” qui suit la double barre chocolatée dans sa communication.

La musique de la pub Twix 2025 – Course poursuite jumelle est Barco de Joker GF.

La pub Twix 2025 – Course poursuite jumelle

La musique de la pub Twix 2025 – Course poursuite jumelle