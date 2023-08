Quand c'est trop, c'est Tropico !

Sous les pavés, les tropiques. Tropico veut mettre de la fraicheur dans nos vies, que vous soyez dans votre voiture, sur le bitume ou en train de faire le marché. La saveur originale a depuis été rejointe par le goût Tropical et celui fraise-kiwi.

La musique de la pub Tropico 2023 est Heading To the Moon, de Chut on vous écoute.

La pub Tropico 2023

La musique de la pub 2023