Musique de la pub Somfy 2023 : Make the move

L'écologie, on ne somfy-che pas.

« Make the Move » est une campagne publicitaire qui promeut les produits Somfy et les avantages de la motorisation pour les maisons et les bâtiments. Son objectif est de sensibiliser les consommateurs aux avantages des systèmes de motorisation pour leur domicile, de la sécurité à l’économie d’énergie, et de mettre en avant la marque Somfy en tant que leader de l’industrie.

La musique de la pub Somfy : Make the move est une composition sonore exclusive de Jérémy Rassat et Pierre Chatard du studio Donosound.

La pub Somfy 2023 : Make the move