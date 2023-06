Musique de la pub SG 2023 : les idées (ex Société Générale)

Résultat de la fusion entre la Société Générale et le Crédit du Nord.

SG, c’est la nouvelle banque de détail plus proche de vous, et plus à même de répondre à vos besoins. Née de la fusion entre la banque Société Générale et le Crédit du Nord, cette banque se place comme celle qu’il vous faut pour développer vos idées, en tant que professionnel ou civil, avec une aide au plus proche de vous. C’est ce qui est mis en avant dans cette vidéo de présentation, qui peut aussi servir de motivation : c’est plutôt agréable de savoir que nos idées ont de l’avenir.

La musique de la pub SG 2023 : les Idées est Pocket Piano, de DJ Mehdi.

Pub SG 2023 : les idées

Pub SG 2023 : les Idées – version 45 secondes

