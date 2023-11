Qu'il y ait des étincelles ! (mais pas dans votre voiture)

Sephora, en partenariat avec les agences BETC Etoile Rouge et BETC Fullsix, vous invite à vivre une expérience Noël inoubliable. Cette campagne de publicité à 360° met en lumière le pouvoir illimité de la beauté, qui rassemble et fédère, et qui est le point de départ d’expériences inoubliables qui célèbrent l’unicité qui réside en chacun de nous.

La campagne publicitaire se compose d’un film et d’une série de visuels réalisés par Jonas Lindstroem (ICONOCLAST). Le film est une ode aux moments inattendus de la vie, à la célébration, à la création et au partage. Il met en scène des moments ordinaires qui se transforment en un événement exceptionnel, créant de nouvelles connexions entre des personnes de tout âge et de tout horizon. Les scènes de la pub parlent à tous : une mère s’offrant un cadeau “de moi à moi”, une jeune fille recevant son premier mascara (symbole de découverte et d’exploration de la beauté), un père offrant à son fils son premier parfum.

La musique de la pub Sephora Noël 2023 est Your Own hands de Joe Bel, qui a sorti ce nouveau titre en collaboration avec Sephora à l’occasion du lancement de la campagne.

La pub Sephora Noël 2023

Musique de la pub Sephora Noël 2023

Les affiches publicitaires Sephora Noël 2023