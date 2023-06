24 % des automobilistes tués en 2022 ne portaient pas leur ceinture de sécurité.

Si l’on peut échapper à la mort à l’aide d’un geste aussi simple qu’en s’attachant la ceinture, il va sans dire que cela devrait être une habitude. Et c’en est certainement une pour la plupart des personnes ; mais visiblement, si certains perdent la vie car ils ne l’avaient pas attachée, c’est que ça n’est pas le cas pour tout le monde. Et pour combattre ce genre d’inattention mortelle, rien de mieux que… d’y porter attention. D’où cette campagne de prévention de la Sécurité routière. Oui, nous aussi on pense que c’est mieux de stay alive.

La musique de la pub Sécurité routière : Avec la ceinture, attachons-nous à rester vivants est Stayin’ Alive, des Bee Gees.

Pub Sécurité routière 2023 : ceinture

Musique de la pub Sécurité routière 2023 : ceinture