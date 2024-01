Musique de la pub Pandora 2024 avec Halle et Chloe Bailey

Be love.

Entre Selma Blair, Halle Bailey, Chloe Bailey, Sasha Pivovarova, Aviana McClish, Thara, Jocelyn Corona et Colin Alexander, cette campagne de Pandora est pleine de célébrités plus ou moins grandes, tenant toutes le même discours sans paroles : les bijoux Pandora les accompagnent dans leurs expressions d’amour. Entre sœurs ou amants, la marque que nous connaissons tous pour ses bracelets aux multiples charmes se fait une place au sein de chaque paquet-cadeau.

La musique de la pub “be love” Pandora 2024 avec Halle et Chloe Bailey est To Love Somebody, des Bee Gees interprétée par Halle et Chloe Bailey.

