Les 1000 premiers jours.

La vie de parents n’est pas synonyme de… tranquillité. La grossesse et les premiers mois qui suivent l’accouchement sont source de beaucoup d’appréhension et de questionnements à foison : “faudra vraiment qu’elle dorme avec nous ?”, “elle sent ma main, là ?”, “c’est normal qu’elle ne dorme jamais ?”. Afin de normaliser ce types de questions qui peuvent paraître évidentes, l’agence DDB et Santé Publique France lancent deux films “les 1000 premiers jours (parents)” et “les 1000 premiers jours (futurs parents) qui banalisent les inquiétudes des parents (et futurs parents), parce que devenir parent « c’est aussi se poser des questions« .

La musique de Santé Publique France 2021 est à découvrir avec la vidéo qui suit.

Pub 1000 premiers jours 2021

Musique de la pub 1000 premiers jours 2021

