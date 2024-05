Musique de la pub Renault Roland-Garros 2024

“Il n’y a plus de saisons !” disait-on.

Quand le sable orangé fait de la poussière aux impacts des balles et que les regards du public balancent à droite puis à gauche, c’est que la plus belle saison de l’année a sonné.

C’est Renault qui signe cette année avec Roland-Garros pour être partenaire officiel. Une collaboration pour le moins inattendue car les amateurs de tennis ont été habitués à voir le logo de Peugeot sur les terrains.

Pour annoncer ce partenariat, Renault lance une campagne de pub pour fêter le retour de la saison, accompagné d’un air joyeux et printanier.

La musique de la pub Renault et Roland-Garros 2024 est Le premier jour de Etienne Daho.

La pub Renault et Roland-Garros 2024

La musique de la pub Renault et Roland-Garros 2024