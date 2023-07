C’est en cherchant plus haut que l'on se réinvente.

Dans un touchant hommage aux pilotes qui ont marqué leur époque et Renault, la marque annonce la sortie d’un nouveau modèle de voiture hybride, surnommé le Rafale. Entre les plans caméra qui épousent les formes de la voiture et la musique grandiose qui les accompagnent, pas de doute : on est bien sûr une publicité automobile… et cette fois, c’est l’innovation qui prend la spotlight.

La musique de la pub Renault : Rafale 2023 est une version remixée d’Opus, par Eric Prydz.

La pub Renault : Rafale 2023

La musique originale de la pub Renault : Rafale 2023