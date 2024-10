Les années 90 reviennent avec ce boys band et la Twingo 1 électrifiée

Dans la Twingo, la vie est plus beau.

Ucar et Libre Mullenlowe s’associent pour accompagner le lancement de la location de Twingo 1 électrifiées, avec une campagne haute en couleurs et pleine de nostalgie. Inspirée par les années 90, la campagne met en scène les « Road Boys », un boys band fictif qui reprend tous les codes emblématiques de l’époque. Chorégraphies, accessoires fluos, et un clip résolument rétro(fit), tout est fait pour mettre en valeur la Twingo de première génération sous une nouvelle forme électrifiée, tout en rendant hommage à l’iconique petite voiture de Renault.

Au cœur de cette activation, une immersion totale dans l’univers pop des années 90. En plus de la création d’une chanson (réalisée à l’aide de l’IA) et d’un clip original, l’agence a conçu une série de goodies et de CD qui seront distribués dans les 7 agences Ucar participantes (Courbevoie, Paris 10, Colmar, Valencienne, Troyes, Tours et Bordeaux) et disponibles en ligne. Le single des Road Boys sera également partagé sur les réseaux sociaux, YouTube et Spotify, renforçant ainsi l’aspect expérientiel et immersif de la campagne, avec une (grosse) touche de second degré.

La campagne se prolongera avec une présence au Mondial de l’Auto à partir du 14 octobre, où la Twingo 1 rétrofitée sera présentée sur le stand de Lormauto. Offrant une autonomie de 100 km grâce à son passage à l’électrique, cette version modernisée d’un modèle iconique s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire, mêlant énergie décarbonée et style vintage.

Alors, qui vote pour le retour des boys bands ?

