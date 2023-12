Musique de la pub utilitaire Renault Master E-Tech 100% électrique 2023

L’utilitaire électrique qui survit aux kilomètres.

Quand on conduit un utilitaire, l’autonomie de son véhicule est une question prioritaire. Oui, pas très pratique de tomber en panne au milieu de nulle part avec ce gros véhicule encombrant… même si bon, pour être franc, ce n’est jamais très agréable. Et jusqu’ici, les utilitaires électriques n’étaient pas tout à fait concurrentiels avec les diesels ou essence ; un constat qui est sur le point de changer, si on en croit cette nouvelle campagne de Renault.

La musique de la pub Nouveau Renault Master E-Tech 100% électrique 2023 est In the Air Tonight de Phil Collins.

