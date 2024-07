Parce que les ouvertures faciles ne sont pas si faciles.

Plusieurs événements de la vie sont considérés comme des accomplissements : obtenir un diplôme, devenir parents ou décrocher un nouveau job. En revanche, certains petits gestes sont trop facilement oubliables, et pourtant, nous changent la vie. Tapis dans l’ombre, ils restent dans l’humilité, et pourtant, nous en avons tous au moins un dans notre entourage : les personnes qui savent manier les bouteilles et les sachets de ketchup.

Pour rendre hommage à ces héros du quotidien, Heinz et BETC lancent une campagne aux airs épiques et dramatiques, de quoi célébrer ceux qui sauvent la saveur de nos assiettes.

La musique de la pub Heinz 2024 est Lacrimosa (Requiem in D minor) de Mozart.

