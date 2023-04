Parfois, on a l'impression que la musique à été faite pour la pub…

… même quand les deux ont 12 ans d’écart. Ou peut-être que la pub à été faite pour la musique ? Quoi qu’il en soit, les sonorités électroniques et irréelles de Fade to Grey épousent parfaitement l’ambiance présente dans la campagne de Dior en collaboration avec Jenna Ortega, Liu Yuxin, Fai Khadra, Maya Hawke, Joseph Quinn, Thuso Mbedu et bien sûr Orelsan. Chanteur de rap, on pourrait s’attendre à ce que ce genre de mélodie ne lui aille pas ; et pourtant, sa voix et le style new wave se marient surprenamment bien.

La musique de la pub Dior : Gris Dior avec Orelsan est Fade to Grey, de Visage.

La pub parfum Gris Dior 2023 avec Orelsan

Version longue :

Version courte :

La musique de la pub parfum Gris Dior 2023 avec Orelsan