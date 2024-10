AVNIER d’Orelsan dévoile une parodie d’horror movie pour sa toute 1ère campagne

Professionnels, c’est à vous de briller.

Pour célébrer Halloween et le lancement de sa collection automne-hiver 2024, AVNIER, la marque co-fondée par OrelSan et Sébastian Strappazzon, présente sa première campagne de communication : un court métrage signé Quentin Keriven, lauréat du prix de la meilleure création originale au Nikon Film Festival 2024. Titré « La Hache Magique », ce film humoristique au ton horrifique explore les coulisses du cinéma en brisant le quatrième mur et en rendant hommage aux techniciens œuvrant derrière la caméra.

« AVNIER est une marque de workwear audiovisuel. […] Notre nouvelle collection s’inspire de l’esthétique des films d’horreur et a été conçue selon les besoins de professionnels du cinéma et de la musique. », explique Myriam Aïlo, directrice générale d’AVNIER dans un communiqué.

Pour accompagner cette campagne, AVNIER dévoile deux produits en édition limitée : le t-shirt SOURCE AXE, élément phare du court métrage, et la bouteille de ketchup HORROR MOVIES, réalisée en collaboration avec Omie, marque française pionnière dans la transition écologique. Ce clin d’œil à l’iconique ketchup, accessoire incontournable des films d’horreur à petit budget, est une manière pour AVNIER de revisiter avec humour l’art du déguisement.

« Parce que le ketchup, c’est le déguisement d’Halloween le moins cher du monde et l’accessoire avec lequel tous les apprentis réalisateurs d’horreur ont débuté », ajoute Myriam Aïlo.

La collection est disponible en quantités limitées : le t-shirt SOURCE AXE, à 60 euros TTC, et le ketchup HORROR MOVIES, à 6,66 euros TTC, sont en vente sur le site d’AVNIER jusqu’au 1ᵉʳ novembre. Une bouteille de ketchup est également offerte pour toute commande supérieure à 100 euros TTC.