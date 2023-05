Attirer les filles, ça reste le credo d’AXE.

Avec AXE, prenez confiance en vous. Après tout, tout devient possible si vous y croyez… et si vous sentez bon. Non, c’est vrai, personne ne voudra de vous si vous empestez et êtes laid, mais ça se négocie si vous sentez quand même frais. Après tout, ce n’est pas impossible qu’on vous sente avant de vous voir, et on est presque sûrs que vous préférez qu’on ne se dise pas qu’un camion poubelle est entré dans la pièce… Même si vous êtes beau comme un camion.

La musique de la pub AXE 2023 : déodorant Epic Fresh est Crumbs, de Jordan Dennis.

La pub AXE 2023 : déodorant Epic Fresh

