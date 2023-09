L’homme, le vrai. Sans les clichés.

Dans cette campagne, Parions Sport fait l’éloge des limites, qui rendent l’ordre possible et avec lui la vie en général. En effet, en vue de la coupe du monde de rugby qui se déroule en ce moment, les paris sportifs sont sûrs de se faire par centaines, parfois même étant réalisés par des mineurs, qui n’ont pourtant pas le droit de parier de l’argent. L’idée est ici de rappeler cette limite : pas de jeu d’argent avant 18 ans, à tous les passionnés de rugby, tout en utilisant une musique à la renommée internationale pour relayer ce message.

La musique de la pub Parions Sport 2023 : pas avant 18 ans est « Where is my mind? » des Pixies.

La pub Parions Sport 2023 : moins de 18 ans

Musique de la pub Parions Sport 2023 : moins de 18 ans