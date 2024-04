Musique de la pub Institut du cerveau 2024 : peintre William Utermohlen

L'art pour dire la maladie

Les maladies du cerveau nous menacent tous, et les plupart sont indétectables avant qu’il ne soit trop tard. Oui, notre cerveau est à la fois notre plus grand allié – difficile de faire quoi que ce soit sans – mais aussi notre plus grand ennemi : c’est notre organe le plus important, mais il est également très fragile et un rien suffit à l’ébranler. Si vous n’avez jamais eu de commotion cérébrale, on ne vous le souhaite pas. Les véritables maladies, cependant, sont celles qui font le plus peur : Alzheimer, Huntington ou encore Parkinson sont inguérissables. Difficile pour l’Institut du Cerveau de mieux choisir une musique pour représenter sa campagne.

La musique de la pub William Utermohlen de l’institut du cerveau – sensibilisation au leg est une reprise de Where Is My Mind, des Pixies.

