“Laissez-vous tomber, on n’en fera pas autant.”

Faire confiance à quelqu’un d’autre n’est pas toujours chose facile. Parfois, on a bien raison de ne pas le faire. D’autres fois, on s’empêche de vivre de belles choses par crainte de l’autre. Dans cette nouvelle campagne, Orange montre une jeune femme d’abord inquiète à l’idée de se lancer dans le vide, puis de plus en plus sûre d’elle, sûre de ceux qui l’entourent jusqu’à faire le grand saut. À travers cette vidéo, Orange espère nous (re)donner confiance en le web3. L’objectif de la société serait-il de le ressusciter ?

La pub Orange 2023 : web3 – Trust Journey

La musique de la pub Orange 2023 : web3 – Trust Journey