L'attente s'achève.

Après un Noël 2020 passé sous cloche pour cause de pandémie, orange célèbre les joies des retrouvailles. Dans le film sous forme de conte de Noël, on suit le quotidien « d’un adorable bonhomme de neige contraint de rester à l’intérieur de sa petite maison réfrigérée en attendant que l’hiver revienne et lui permette de sortir pour retrouver ses amis », relate un communiqué.

Une attente aussi longue que celle qui nous a séparés de nos proches et des fêtes de fin d’année.

La musique de la pub Orange 2021 : la saison des retrouvailles est à découvrir après la vidéo qui suit.

