Musique de la pub Orange Noël 2023

Car c’est tous les ans Noël sans jamais être pareil.

Étant enfants, nous avons tous un jour cru à l’existence du Père Noël, ou du moins espéré qu’elle soit réelle. Et pendant cette période, nous étions prêts à accepter toutes les histoires que nos parents nous racontaient sur ce mythe. Dont celle selon laquelle le père Noël est un reconditionneur travaillant pour Orange… mais après tout, pourquoi ne pourrait-il pas l’être ? C’est bien la magie de Noël.

La musique de la pub Orange – Noël reconditionné est On My Radio, de The Selecter.

La pub Orange Noël 2023

