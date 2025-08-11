Musique de la pub Orange 2025 : téléphone pour adolescents

Par la Réclame le 11/08/2025

Temps de lecture : 1 min

Des connexions humaines avant tout.

Pour accompagner les familles face aux dérives du numérique, Orange dévoile #ForGoodConnections, une campagne imaginée par Publicis Conseil. Dans un film touchant, on suit une petite fille grandir aux côtés de parents qui font le choix, jour après jour, de limiter les écrans pour mieux profiter des moments partagés. Une histoire simple, universelle, qui résonne fort à l’heure où les connexions humaines peinent parfois à rivaliser avec les notifications. Avec cette prise de parole, Orange réaffirme son engagement pour un numérique plus responsable, fidèle à sa raison d’être : « donner à chacun et chacune les clés d’un monde numérique responsable. »

La musique de la pub Orange 2025 est Hold On I’m Coming de Samuel David Moore et Dave Prater.

La pub Orange 2025 : tenez bon

La musique de la pub Orange 2025

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : Orange
  • Pays : France
  • Diffusion : Août 2025

Recommandé pour vous

La Réclame lance les Brand Transformation Awards !

La Réclame lance les Brand Transformation Awards !

Transformation

Musique de la pub d’Orange – Open, double offre internet de 2025

Musique de la pub d’Orange – Open, double offre internet de 2025

Musique

Le Collectif du Planning Stratégique dévoile son palmarès 2025

Le Collectif du Planning Stratégique dévoile son palmarès 2025

Événement

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : dps

Scan booksponsorisé

“Les bandes-annon” de Marques Avenue

“Les bandes-annon” de Marques Avenue

Agence : CHANGE

Scan Booksponsorisé

Cédric Klapisch, président du jury de la 2e édition du Artefact AI Film Festival

Cédric Klapisch, président du jury de la 2e édition du Artefact AI Film Festival

Agence : Artefact 3000

Scan Booksponsorisé

Club Lookea s’associe au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux

Club Lookea s’associe au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux

Agence : Brainsonic

Scan Booksponsorisé

Monoprix remet du peps dans les rayons

Monoprix remet du peps dans les rayons

Agence : The Good Company

Scan Booksponsorisé

Secteur Immobilier : une communication à réinventer

Secteur Immobilier : une communication à réinventer

Agence : dps

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book de l’été

La SPA lance #StopAbandon - Notchup

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book de l’été

MAKE IT ICONIC - Choose France - Babel

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book de l’été

Qui est le drogué ? Fédération Addiction joue avec les préjugés - Orès Collective

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book de l’été

Savéol et les 30 ans de la tomate cerise - L3S GR*S MOT$

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book de l’été

Activation Sirop Sport Citror - Be Brandon

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant