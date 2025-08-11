Musique de la pub Orange 2025 : téléphone pour adolescents

Des connexions humaines avant tout.

Pour accompagner les familles face aux dérives du numérique, Orange dévoile #ForGoodConnections, une campagne imaginée par Publicis Conseil. Dans un film touchant, on suit une petite fille grandir aux côtés de parents qui font le choix, jour après jour, de limiter les écrans pour mieux profiter des moments partagés. Une histoire simple, universelle, qui résonne fort à l’heure où les connexions humaines peinent parfois à rivaliser avec les notifications. Avec cette prise de parole, Orange réaffirme son engagement pour un numérique plus responsable, fidèle à sa raison d’être : « donner à chacun et chacune les clés d’un monde numérique responsable. »

La musique de la pub Orange 2025 est Hold On I’m Coming de Samuel David Moore et Dave Prater.

La pub Orange 2025 : tenez bon

La musique de la pub Orange 2025