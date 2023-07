Tous (dé)connectés.

Dans un avenir lointain, l’Humanité devient si connectée qu’elle ne sait plus distinguer le réel du numérique. Toutefois, un jour, une découverte révolutionnaire émerge : la vraie connexion réside dans le spirituel, au-delà du monde numérique. Les gens commencent alors à explorer leur conscience et à rechercher une connexion plus profonde avec eux-mêmes et les autres. Dans ce nouvel élan spirituel, ils trouvent une harmonie qui transcende les limites du virtuel et redonne un sens authentique à leur existence. Laissez tomber, c’est juste une histoire fictive.

La musique de la pub Orange 2023 : tous connectés est « Le Brio » de Big Soul.

La pub Orange 2023 : tous connectés

La musique de la pub Orange 2023 : tous connectés