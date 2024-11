Musique de la pub Orange 2024 : un smartphone pour Noël – SaferPhone

De quoi réconcilier les ados avec leurs parents.

Ah, Noël. La période préférée de l’année pour beaucoup, et surtout pour nos jeunes adolescents, qui sont nombreux à voir cette fête comme une occasion d’enfin recevoir des cadeaux dignes de ce nom. Comme par exemple… un premier smartphone. Sauf qu’ils sont beaucoup à en demander avant d’avoir atteint un âge que leurs parents considèrent comme adapté, un problème auquel Orange tente cette fois d’apporter une solution. Ne reste qu’à espérer qu’elle soit plus efficace que le contrôle parental…

La musique de la pub d’Orange – Saferphone est Carol of the Bells, interprété par une chorale et revisité par Clément Ducol.

