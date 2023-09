L'innocence à travers les âges.

Nos maisons nous voient grandir et connaissent ainsi nos histoires, mais elles ne sont pas toujours les seules. Il suffit qu’un enfant suive souvent ses parents durant leurs déplacements pour qu’il puisse découvrir des lieux de tous types, et que des hôtels variés le voient évoluer. C’est l’histoire que nous raconte cette vidéo, au cœur des hôtels Novotel.

La musique de la pub Novotel : Moments that stay with you est Les eaux de Mars, de Georges Moustaki.

