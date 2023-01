Fly me to the McDo.

Pourquoi les meilleurs moments passés en famille devraient-ils couter un bras quand ils peuvent couter le prix d’un burger chez McDo ? La maison de Ronald nous rappelle qu’il suffit de l’imagination d’une enfant pour rendre la moindre petite sortie magique. En piste !

La musique de la pub McDonald’s 2023 : McMoment est une composition originale de Gregory Caron.

La pub McDonald’s 2023 : McMoment

