Musique de la pub McDonald’s France x DJ Snake 2023

Une ambiance techno pour le fast-food préféré des Français.

McDonald’s est habitué à faire des collaborations avec des artistes internationaux, et cette fois, c’est l’artiste français le plus écouté au monde qui y passe. Eh oui, vous pouvez bien en croire vos yeux (et vos oreilles), car DJ Snake et le fast-food préféré des Français ont bel et bien collaboré. Depuis le 20 juin, le fruit de leur travail est à découvrir dans les restaurants McDonald’s… et nous, on vous propose de découvrir la vidéo qui a rendu réelle leur collaboration, et les musiques qui pourront, qui sait, animer votre été.

La première musique de la pub McDonald’s France x DJ Snake est Westside Story, de DJ Snake.

La deuxième musique de la pub McDonald’s France x DJ Snake est Propaganda, de DJ Snake.

