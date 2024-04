À nous deux, Paris.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 touchent la France entière, et principalement son économie et ses marques. LVMH, l’un des groupes les plus emblématiques de France qui possède beaucoup des marques qui font son soft power, dévoile aujourd’hui sa campagne “Le Rooftop”, qui se sert de l’architecture puissante de Paris… ainsi que ses grands monuments.

La musique de la pub LVMH – Jeux Olympiques Paris 2024 semble être une composition originale créée pour cette campagne.

La pub LVMH – Jeux Olympiques Paris 2024