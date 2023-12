L’odeur des fêtes.

Pendant les fêtes, rien de plus commun que de recevoir une box de produits soins ou beauté. Alors, quitte à recevoir de genre de cadeaux, autant pouvoir les apprécier, non ? Ce qui sera bien plus facile pour vous si vous savez ce qui se trouve dedans. Par exemple, avec ce genre de vidéos promotionnelles pour L’Occitane.

La musique de la pub L’Occitane Noël 2023 est We Won’t Survive, de Assaf Ayalon.

