L’amour ou l’emprise ? YSL Beauté dénonce les relations toxiques

Briser les codes du luxe pour une cause majeure.

À l’occasion de la journée internationale du droit des femmes, YSL Beauté et BETC Étoile Rouge lancent “Don’t call it love”, une campagne qui s’inscrit dans le programme Abuse Is Not Love. Le film dévoile une romance parisienne où les premiers signes d’abus se dissimulent derrière une mise en scène envoûtante et passionnelle.

Jalousie, contrôle, isolement : autant de signaux qui, dissimulés sous les apparences de l’amour, passent trop souvent inaperçus. “Avez-vous vu les signes d’abus ?” : c’est la question que nous pose la campagne, avant de revenir sur chaque scène pour en dévoiler la véritable nature. Ce changement révèle une situation malheureusement trop courante : derrière une relation en apparence passionnée, se cachent des comportements toxiques et banalisés. Un choix narratif fort qui montre comment la culture populaire peut, en idéalisant toute relation, contribuer à la normalisation de la violence au sein du couple.

Lancé en 2020, le programme Abuse Is Not Love vise à prévenir et lutter contre les violences conjugales, un fléau qui touche une femme sur trois au cours de sa vie. Depuis sa création, 1,3 million de personnes ont été formées à reconnaître les signes avant-coureurs d’abus conjugal. Et l’engagement de YSL Beauté ne s’arrête pas là : d’ici 2030, la marque ambitionne de sensibiliser 2 millions de personnes à travers des partenariats avec des ONG, la formation de ses employés et le financement de recherches académiques.

Fiche technique