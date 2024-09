Conçue pour le monde réel.

Qui parmi vous à déjà rêvé au rythme des aventures des Avengers ? Ces supershéros, qui ont bercé des générations et continuent à la faire, n’appartiennent pas au monde du réel. En revanche, la Jeep Avenger, elle, en fait bien partie. Et pour les amateurs des X-mens, pas d’inquiétude, la Jeep Avenger n’a d’Avengers que le nom.

Un SUV, que dis-je, une Jeep, à retrouver en motorisations 100% électrique, hybride et essence

La musique de la pub Jeep Avenger 2024 est Welcome to the Future, de Luciana.

