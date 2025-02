Musique de la pub de Hyundai Inster 2025

Êtes-vous prêt ?

Hyundai élargit son offre de citadines électriques avec l’Inster, pensée pour une utilisation urbaine. Avec son gabarit compact, son style marqué par des protections de carrosserie et une garde au sol légèrement surélevée, elle mise sur un positionnement distinctif, ressemblant à un SUV miniature. Son moteur électrique et son autonomie annoncée lui permettent de rivaliser avec d’autres modèles du segment, tandis que son intérieur intègre des équipements modernes adaptés aux usages quotidiens.

La musique de la pub Hyundai Inster 2025 – Are you in ? est une composition originale de DJ Seinfeld pour cette campagne, et interprétée par Sogumm. À noter que cette composition a été effectuée directement dans la voiture.

La pub Hyundai Inster 2025 – êtes-vous prêt ?

La composition de la musique de la pub Hyundai Inster 2025