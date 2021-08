Retrouvez qui vous croisez.

Happn, un des leaders mondiaux du marché des applications de rencontre, déploie sa nouvelle campagne publicitaire en France et dans plusieurs pays européens. Le film, réalisé par le duo Romy (Quad Stories), met en scène la rencontre et les prémices des histoires de trois couples.

Depuis le moment où ils ou elles se croisent, le premier regard échangé, les sourires maladroits, le film nous fait rêver d’inattendus. Happn permet de les saisir « Retrouvez qui vous croisez » et de provoquer le destin. Une ode vibrante et authentique à la spontanéité de la rencontre, et à la beauté des histoires qui peuvent en découler.

La musique de la pub Happn 2021 : L’amour est partout est à retrouver après la vidéo qui suit.

Pub Happn 2021 : L’amour est partout

Musique de la pub Happn 2021 : L’amour est partout

