Autant un régal culinaire que sonore, semble-t-il.

Cela ne vous viendrait pas à l’idée de considérer le fait de faire vos courses comme une activité amusante, mais c’est pourtant exactement ce que prétendent ces trois jeunes hommes dans un spot publicitaire pour Grand Frais. Un an après le premier volet de cette idée de corvée de supermarché rendue fun, les voilà de retour pour enfoncer le clou de leur conviction. Se démarquant encore une fois par son humour déjanté allant de pair avec celui de Rosa Paris, l’enseigne de grande surface réaffirme aujourd’hui son désir de séparer corvée et supermarché… et surtout, corvée et Grand Frais.

La musique de la pub Grand Frais : Régalez-vous, revenez faire vos courses ! est You Sexy Thing, de Hot Chocolate.

La pub Grand Frais 2023

La musique de la pub Grand Frais 2023