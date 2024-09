Musique de la pub Givenchy 2024 parfum L’Interdit absolu avec Rooney Mara

Le parfum, le thème de cette rentrée ?

Décidément, cette rentrée, c’est la saison des parfums. Après Dior, Lancôme et Kenzo, c’est donc au tour de Givenchy d’y aller de sa campagne, cette fois pour le parfum “l’Interdit” absolu avec Rooney Mara. Heureusement, il n’est pas interdit d’en parler. Ni du parfum, ni de la campagne qui l’entoure et nous amène des métros parisiens aux catacombes qui sillonnent nos sous-sols et alimentent nos imaginations.

La musique de la pub l’Interdit absolu 2024 de Givenchy est Pinky’s Dream, de David Lynch, featuring Karen O (Trentemøller remix).

