Et vous ?

Notre vie est devenue très sédentaire – bien plus qu’il n’en faut, et pourtant, notre corps est en mouvement constant. Ou plutôt, nos organes le sont : comme notre cœur, par exemple, qui fournit un effort permanent pour nous maintenir en vie. La fédération française de la cardiologie souhaite nous rappeler ce fait au travers de cette campagne rendue grandiose par son utilisation de la musique classique, et vous encourage à… bouger.

La musique de la pub Fédération Française de Cardiologie 2025 – Cœurs en mouvement est Can Can Music de Jacques Offenbach.

La pub Fédération Française de Cardiologie 2025 – Cœurs en mouvement

