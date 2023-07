Musique de la pub Evian 2023 : bébés, live young

Les années passent, mais la stratégie d’Evian ne vieillit pas.

10 ans après le premier opus de sa campagne Baby and Me avec BETC Paris, Evian fête la décennie avec une vidéo qui vous rappellera des souvenirs. Oui, C’est la même qu’il y a 10 ans… avec un montage rafraîchi, tout de même. En tout cas, si vous aviez oublié comment garder votre jeunesse, Evian vous rappelle la meilleure boisson pour accomplir cet objectif cet été.

La musique de la pub Evian : Baby and Me 2023 est Here Comes the Hotstepper, par Ini Kamoze, remixé par Yuksek.

La pub Evian 2023 : bébés, live young

La musique remixée de la pub Evian 2023 : bébés, live young

La musique originale de la pub Evian 2023 : : bébés, live young