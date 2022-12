Pas besoin de monter sur ce grand cheval non plus.

L’amour sentimental ne peut rien contre le charme du passionné. C’est pour cette raison que ce bellâtre italien ne vous laisse pas totalement indifférente. Voici « K« , le nouveau parfum de la maison de luxe Dolce & Gabbana.

La musique de la pub Dolce & Gabbana 2022 : K est « Trip To The Wild West » du DJ Dr. Peacock, samplé sur le cultissime « L’Estasi Dell’oro » d’Ennio Morricone pour le film « Le Bon, la Brute et le Truand ».

