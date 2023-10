Une romance à l’eau de parfum.

Quand deux regards se rencontrent et qu’une étincelle s’échange entre eux, on sait tous ce qui pourrait s’ensuivre – à condition de laisser les choses se faire, voire de leur donner un coup de pouce. Et visiblement, Michele et Katy ont pu ressentir ce coup de foudre à l’occasion de la dernière campagne de Dolce et Gabbana. Une romance à suivre ?

La musique de la pub Devotion par Dolce & Gabbana 2023 est O surdato ‘nnammurato, de Massimo Ranieri.

